Львів (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
389,72
Економія при броні: -51,28 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
411,90
Економія при броні: -71,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
399,20
Економія при броні: -58,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
265,67
Економія при броні: -38,76 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
347,13
Економія при броні: -24,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
176,27
Економія при броні: -8,58 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
409,00
Економія при броні: -68,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
332,68
Економія при броні: -48,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
399,20
Економія при броні: -58,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
398,90
Економія при броні: -58,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
398,90
Економія при броні: -58,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
204,09
Економія при броні: -34,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
385,65
Економія при броні: -47,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
398,90
Економія при броні: -58,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
398,90
Економія при броні: -58,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Нефродол® таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Фармацевтична компанія "Салютаріс"
199,45
Економія при броні: -29,10 грн