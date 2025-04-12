Фармакодинаміка.

Лікарському засобу Гіоксизон притаманна комбінована дія.

Окситетрациклін є антибіотиком групи тетрациклінів, механізм дії якого полягає у пригніченні синтезу білка мікроорганізмів. Препарат чинить бактеріостатичну дію як на грампозитивні, так і на грамнегативні бактерії.

Гідрокортизону ацетат належить до групи кортикостероїдів з помірною місцевою протизапальною, протисвербіжною та судинозвужувальною діями.

Фармакокінетика.

Окситетрациклін при місцевому застосуванні у невеликій кількості проникає у системний кровотік.

Гідрокортизону ацетат при місцевому застосуванні, особливо на невеликі ділянки шкіри, абсорбується через шкіру, метаболізується до гідрокортизону та інших метаболітів безпосередньо в епідермісі, і тільки невелика частина потім абсорбується у печінці.

Метаболіти та незначна частина незміненого гідрокортизону ацетату виводяться з сечею або з жовчю.