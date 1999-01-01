Київ
Низькоактивні кортикостероїди в комбінації з антибіотиками
D07C A01

Гідрокортизон та антибіотики

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D07КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07CКОРТИКОСТЕРОЇДИ В КОМБІНАЦІЇ З АНТИБІОТИКАМИ
D07C AНизькоактивні кортикостероїди в комбінації з антибіотиками
D07C A01Гідрокортизон та антибіотики
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Гіоксизон
Гіоксизон
Мазь туба 15 г №1
Червона зірка
від 117,71 грн
в 882 аптеках
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Пімафукорт®
Пімафукорт®
Мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
від 317,56 грн
в 867 аптеках
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Гіоксизон
Гіоксизон
Мазь туба 10 г №1
Нижфарм
Немає в наявності
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