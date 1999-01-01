Київ
Низькоактивні кортикостероїди в комбінації з антибіотиками
D07C A01
Гідрокортизон та антибіотики
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D07
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D07C
КОРТИКОСТЕРОЇДИ В КОМБІНАЦІЇ З АНТИБІОТИКАМИ
D07C A
Низькоактивні кортикостероїди в комбінації з антибіотиками
D07C A01
Гідрокортизон та антибіотики
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Гіоксизон
Мазь туба 15 г №1
Червона зірка
від
117,71
грн
в 882 аптеках
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Пімафукорт®
Мазь туба 15 г №1
ЛЕО Фарма
від
317,56
грн
в 867 аптеках
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Гіоксизон
Мазь туба 10 г №1
Нижфарм
Немає в наявності
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Пакування
туба 10 г
туба 15 г
Виробник
LEO Pharma
Красная звезда
Нижфарм
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