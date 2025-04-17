Київ (адресу не вказано)
Доступно в 888 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
156,80
Економія при броні: -35,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
156,80
Економія при броні: -35,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
146,26
Економія при броні: -10,37 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
166,50
Економія при броні: -25,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
169,55
Економія при броні: -41,21 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
145,22
Економія при броні: -22,07 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
164,03
Економія при броні: -30,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
146,10
Економія при броні: -25,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка