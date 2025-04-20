Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
156,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
168,30
Економія при броні: -44,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Аптека інтернет цін
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Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
147,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
168,37
Економія при броні: -31,67 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
163,00
Економія при броні: -40,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
164,80
Економія при броні: -33,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
167,84
Економія при броні: -34,52 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
160,00
Економія при броні: -44,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
166,77
Економія при броні: -33,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
156,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
156,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
166,34
Економія при броні: -40,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
165,03
Економія при броні: -34,69 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
156,70
Економія при броні: -40,80 грн