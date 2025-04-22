Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
156,80
Економія при броні: -37,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
160,24
Економія при броні: -4,81 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
160,00
Економія при броні: -40,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
156,70
Економія при броні: -37,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
165,66
Економія при броні: -32,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
156,70
Економія при броні: -37,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
166,14
Економія при броні: -33,07 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
156,70
Економія при броні: -37,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
163,78
Економія при броні: -30,44 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
156,80
Економія при броні: -37,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
165,26
Економія при броні: -29,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
169,34
Економія при броні: -36,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
156,80
Економія при броні: -37,40 грн