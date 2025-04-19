Львів (адресу не вказано)
Доступно в 228 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
170,37
Економія при броні: -37,36 грн
Пульс
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Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Аптека бам
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
156,80
Економія при броні: -38,50 грн
D.s.
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Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Пульс
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
156,80
Економія при броні: -38,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
156,70
Економія при броні: -38,40 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
156,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
163,99
Економія при броні: -37,70 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
156,70
Економія при броні: -38,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
156,70
Економія при броні: -38,40 грн
D.s.
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Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
158,80
Економія при броні: -40,50 грн