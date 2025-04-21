Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
167,92
Економія при броні: -37,27 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
156,70
Економія при броні: -38,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
166,50
Економія при броні: -17,17 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
156,70
Економія при броні: -38,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
166,19
Економія при броні: -30,32 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
162,97
Економія при броні: -27,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
156,80
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
156,70
Економія при броні: -38,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
160,00
Економія при броні: -42,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
170,90
Економія при броні: -40,96 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
169,81
Економія при броні: -36,80 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка
171,14
Економія при броні: -38,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Гіоксизон мазь туба 15 г №1
Червона зірка