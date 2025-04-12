Перед тим, як розпочати застосування препарату МІНОКСИДИЛ ІНТЕЛІ, необхідно переконатися в тому, що шкіра голови здорова та непошкоджена.

Не можна застосовувати міноксидил при запаленні, інфікуванні, подразненні, болючості шкіри голови.

МІНОКСИДИЛ ІНТЕЛІ 2%, розчин нашкірний, призначено для лікування алопеції за чоловічим типом у жінок і чоловіків. Його не слід застосовувати при інших причинах випадіння волосся, наприклад у разі відсутності в сімейному анамнезі випадіння волосся, при раптовому та/або нерівномірному випадінні волосся, при випадінні волосся, пов’язаному з пологами, або якщо причина випадіння волосся невідома.

МІНОКСИДИЛ ІНТЕЛІ 5%, розчин нашкірний, призначено для лікування алопеції за чоловічим типом у чоловіків. Його не слід застосовувати при інших причинах випадіння волосся, наприклад у разі відсутності в сімейному анамнезі випадіння волосся, при раптовому та/або нерівномірному випадінні волосся або якщо причина випадіння волосся невідома.

Необхідно припинити застосування препарату та звернутися до лікаря при зниженні артеріального тиску, болю у грудях, прискореному серцебитті, слабкості, запамороченні, несподіваному збільшенні маси тіла, набряках рук та ніг, стійкому почервонінні, подразненні шкіри голови або у разі появи інших несподіваних нових симптомів.

При наявності серцево-судинних захворювань або аритмії перед тим, як розпочати застосування препарату МІНОКСИДИЛ ІНТЕЛІ, слід звернутися до лікаря.

МІНОКСИДИЛ ІНТЕЛІ, розчин нашкірний, призначений тільки для зовнішнього застосування. Його не слід застосовувати на інші ділянки тіла, крім голови.

Збільшення дози препарату або застосування препарату частіше, ніж рекомендовано, не вплине на покращення результатів.

Зростання небажаного волосся може бути викликане нанесенням препарату на інші ділянки, крім ділянки шкіри голови.

В окремих пацієнтів можлива зміна кольору та/або текстури волосся.

Деякі пацієнти повідомили про посилення випадіння волосся після початку лікування міноксидилом, розчином нашкірним. Це, найімовірніше, пов’язано з переходом від стадії спокою (фаза телогену) в стадію росту волосся (фаза анагену). При цьому старе волосся випадає, а замість нього відростає нове. Це тимчасове посилення випадіння волосся зазвичай спостерігається через 2–6 тижнів після початку лікування і припиняється впродовж декількох тижнів. Якщо випадіння волосся триває >2 тижнів, застосування міноксидилу, розчину нашкірного, потрібно припинити та звернутися до лікаря.

Слід з обережністю застосовувати препарат хворим на ішемічну хворобу серця, стенокардію, аритмію, пацієнтам з артеріальною гіпотензією у зв’язку з можливою системною дією міноксидилу.

Також необхідно з обережністю застосовувати препарат пацієнтам з індивідуальною мінливістю, незвичною чутливістю, порушенням цілісності шкіри, викликаним запаленням або процесами захворювання шкіри (наприклад, пошкодження шкіри голови або псоріаз шкіри голови).

Випадкове проковтування розчину може спричинити появу серйозних кардіологічних побічних ефектів, тому необхідно зберігати препарат у недоступному для дітей місці.

МІНОКСИДИЛ ІНТЕЛІ, розчин нашкірний, містить етанол, який може спричинити подразнення очей. При попаданні препарату на слизові оболонки, пошкоджену шкіру або в очі необхідно ретельно промити ці ділянки проточною водою.

Лікарський засіб містить пропіленгліколь, який може спричинити подразнення шкіри.

У разі відсутності задовільного результату через 4 місяці необхідна консультація дерматолога. Продовження курсу або повторне лікування рекомендовано після консультації дерматолога.