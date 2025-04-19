Міноксидил Інтелі (Minoxidil Inteli)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 199 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
556,68
Економія при броні: -76,79 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
710,95
Економія при броні: -96,23 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
613,30 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
752,20
Економія при броні: -93,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
590,70
Економія при броні: -80,00 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
750,90
Економія при броні: -92,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
594,00
Економія при броні: -83,30 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
752,20
Економія при броні: -93,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
552,08
Економія при броні: -72,19 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
703,91
Економія при броні: -103,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
553,73
Економія при броні: -73,75 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
710,31
Економія при броні: -107,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
584,00
Економія при броні: -73,30 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
770,20
Економія при броні: -111,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
585,10
Економія при броні: -74,40 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
759,50
Економія при броні: -101,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
591,20
Економія при броні: -80,50 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
759,50
Економія при броні: -101,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
586,40
Економія при броні: -75,70 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
788,30
Економія при броні: -129,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
613,40
Економія при броні: -102,70 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
754,10
Економія при броні: -95,60 грн