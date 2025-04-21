Міноксидил Інтелі (Minoxidil Inteli)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
523,94
Економія при броні: -71,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
579,40
Економія при броні: -59,60 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
743,60
Економія при броні: -59,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
551,36
Економія при броні: -98,61 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
716,93
Економія при броні: -138,95 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
601,60
Економія при броні: -81,80 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
758,30
Економія при броні: -74,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
584,00
Економія при броні: -64,20 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
746,90
Економія при броні: -62,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
617,80 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
743,60
Економія при броні: -59,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
567,19
Економія при броні: -114,44 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
521,59
Економія при броні: -68,84 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
706,48
Економія при броні: -128,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
617,80 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
760,20
Економія при броні: -76,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
617,80 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
754,00
Економія при броні: -69,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
523,06
Економія при броні: -27,65 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
658,27
Економія при броні: -47,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
524,53
Економія при броні: -29,12 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
693,47
Економія при броні: -82,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
582,40
Економія при броні: -62,60 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
756,80
Економія при броні: -72,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
547,19
Економія при броні: -97,27 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
737,60
Економія при броні: -137,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
725,53
Економія при броні: -125,56 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
617,80 грн