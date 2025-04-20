Міноксидил Інтелі (Minoxidil Inteli)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
613,30 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
704,00
Економія при броні: -89,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
540,75
Економія при броні: -39,81 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
664,15
Економія при броні: -20,59 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
541,03
Економія при броні: -25,22 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
677,60
Економія при броні: -31,59 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
613,30 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
760,20
Економія при броні: -100,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
530,00
Економія при броні: -56,00 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
680,00
Економія при броні: -125,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
530,00
Економія при броні: -51,00 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
680,00
Економія при броні: -65,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
579,20
Економія при броні: -65,50 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
761,30
Економія при броні: -101,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
561,73
Економія при броні: -18,46 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
690,59
Економія при броні: -23,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
733,40
Економія при броні: -73,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
538,82
Економія при броні: -72,35 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
713,28
Економія при броні: -69,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
516,96
Економія при броні: -81,55 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
693,40
Економія при броні: -80,31 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
547,35
Економія при броні: -94,72 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
694,19
Економія при броні: -97,93 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
613,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
522,04
Економія при броні: -81,29 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
674,20
Економія при броні: -77,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
715,86
Економія при броні: -154,07 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
651,28
Економія при броні: -39,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
635,62
Економія при броні: -23,68 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
704,63
Економія при броні: -28,16 грн