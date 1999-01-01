Київ
Інші дерматологічні препарати
D11A X01

Міноксидил

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D11ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11AІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A XІнші дерматологічні препарати
D11A X01Міноксидил
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Міноксидил Інтелі
Міноксидил Інтелі
Розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
Інтелі Генерикс Норд
від 553,11 грн
в 711 аптеці
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Міноксидил Інтелі
Міноксидил Інтелі
Розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
Інтелі Генерикс Норд
від 433,00 грн
в 679 аптеках
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Генеролон
Генеролон
Розчин нашкірний 2 % флакон поліетиленовий з насадкою розпилювачем 60 мл №1
Белупо
від 398,39 грн
в 528 аптеках
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Генеролон
Генеролон
Розчин нашкірний 5 % флакон поліетиленовий з насадкою розпилювачем 60 мл №1
Белупо
від 507,88 грн
в 474 аптеках
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Пілфуд Босналек®
Пілфуд Босналек®
Спрей нашкірний, розчин 2 % флакон з розпилювачем 60 мл №1
Босналек
Немає в наявності
Пілфуд Босналек®
Пілфуд Босналек®
Спрей нашкірний, розчин 5 % флакон з розпилювачем 60 мл №1
Босналек
Немає в наявності
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