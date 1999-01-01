Київ
Інші дерматологічні препарати
D11A X01
Міноксидил
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D11
ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A
ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A X
Інші дерматологічні препарати
D11A X01
Міноксидил
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Міноксидил Інтелі
Розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
Інтелі Генерикс Норд
від
553,11
грн
в 711 аптеці
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Міноксидил Інтелі
Розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
Інтелі Генерикс Норд
від
433,00
грн
в 679 аптеках
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Генеролон
Розчин нашкірний 2 % флакон поліетиленовий з насадкою розпилювачем 60 мл №1
Белупо
від
398,39
грн
в 528 аптеках
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Генеролон
Розчин нашкірний 5 % флакон поліетиленовий з насадкою розпилювачем 60 мл №1
Белупо
від
507,88
грн
в 474 аптеках
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Пілфуд Босналек®
Спрей нашкірний, розчин 2 % флакон з розпилювачем 60 мл №1
Босналек
Немає в наявності
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Пілфуд Босналек®
Спрей нашкірний, розчин 5 % флакон з розпилювачем 60 мл №1
Босналек
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н нашкірний
спрей нашкірний, р-н
Дозування
2 %
5 %
Пакування
фл. 60 мл
фл. з розпилювачем 60 мл
фл. п/е з насадкою-розпилювач. 60 мл
Виробник
Белупо
Босналек
МаксФарма (ЮК)
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