Міноксидил Інтелі (Minoxidil Inteli)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 161 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
617,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
519,64
Економія при броні: -47,96 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
710,78
Економія при броні: -150,56 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
530,00
Економія при броні: -51,00 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
681,00
Економія при броні: -65,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
630,96
Економія при броні: -31,36 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
706,40
Економія при броні: -35,11 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
536,03
Економія при броні: -64,78 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
672,92
Економія при броні: -113,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
525,30
Економія при броні: -24,85 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
699,29
Економія при броні: -28,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
528,70
Економія при броні: -28,25 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
703,21
Економія при броні: -33,95 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
589,20
Економія при броні: -77,60 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
756,70
Економія при броні: -101,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
521,62
Економія при броні: -21,17 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
697,24
Економія при броні: -28,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
532,69
Економія при броні: -84,27 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
695,96
Економія при броні: -118,23 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
617,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
537,31
Економія при броні: -88,89 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
689,90
Економія при броні: -112,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
529,90
Економія при броні: -81,48 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
684,46
Економія при броні: -106,73 грн