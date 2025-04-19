Міноксидил Інтелі (Minoxidil Inteli)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 234 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
547,98
Економія при броні: -47,53 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
673,50
Економія при броні: -41,36 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
568,53
Економія при броні: -68,08 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
708,86
Економія при броні: -76,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
560,90
Економія при броні: -37,60 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
729,05
Економія при броні: -48,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
576,20
Економія при броні: -68,60 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
750,70
Економія при броні: -93,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
746,90
Економія при броні: -90,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
542,82
Економія при броні: -42,65 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
699,96
Економія при броні: -70,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
567,93
Економія при броні: -86,57 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
710,12
Економія при броні: -67,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
613,30 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
743,60
Економія при броні: -86,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
531,53
Економія при броні: -30,84 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
720,74
Економія при броні: -91,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
534,43
Економія при броні: -34,26 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
713,70
Економія при броні: -84,09 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
550,61
Економія при броні: -31,07 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
696,30
Економія при броні: -39,29 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
548,10
Економія при броні: -47,73 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
701,68
Економія при броні: -122,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
552,91
Економія при броні: -52,46 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
668,15
Економія при броні: -89,23 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
526,94
Економія при броні: -17,23 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
662,67
Економія при броні: -33,71 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
549,62
Економія при броні: -30,28 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
695,59
Економія при броні: -38,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
539,30
Економія при броні: -19,79 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
700,45
Економія при броні: -43,44 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
646,90
Економія при броні: -85,32 грн
Міноксидил Інтелі розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
МаксФарма (ЮК)
613,30 грн