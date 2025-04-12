Фармакодинаміка.

Налбуфіну гідрохлорид — опіоїдний аналгетик групи агоністів-антагоністів опіатних рецепторів. Є агоністом каппа-рецепторів і антагоністом мю-рецепторів, порушує міжнейронну передачу больових імпульсів на різних рівнях центральної нервової системи (ЦНС), впливаючи на вищі відділи головного мозку. Гальмує умовні рефлекси, чинить седативну дію, спричиняє дисфорію, міоз, збуджує блювотний центр. Меншою мірою, ніж морфін, промедол, фентаніл, порушує роботу дихального центру і впливає на моторику шлунково-кишкового тракту. Не впливає на гемодинаміку. Ризик розвитку звикання і опіоїдної залежності при контрольованому застосуванні значно нижчий, ніж для опіоїдних антагоністів.

Фармакокінетика.

При внутрішньовенному введенні ефект розвивається через кілька хвилин, при внутрішньом'язовому — через 10–15 хвилин. Максимальний ефект — через 30–60 хвилин, тривалість дії — 3–6 годин.