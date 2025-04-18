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Налбуфін-ЗН (Nalbuphin-ZN)
Налбуфін-ЗН (Nalbuphin-ZN)
Одеса
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Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
112.0 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 49/1
114.2 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Ялтинська, 1
254.8 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець, вул. Криворізька, 37
255.9 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 56
257.3 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Тернопільська, 17
427.8 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
430.8 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
475.0 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 36
518.4 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека є все, що лікар прописав
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
534.8 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Любисток
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
618.8 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Цілодобово
Ковель, вул. Незалежності, 57
683.3 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
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