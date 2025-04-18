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Налбуфін-ЗН (Nalbuphin-ZN)
Налбуфін-ЗН (Nalbuphin-ZN)
Харків
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Аптека є все, що лікар прописав
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
41.9 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптеки україни
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
131.6 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Кам'янець, вул. Криворізька, 37
317.5 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Ялтинська, 1
331.0 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 56
331.1 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
379.0 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 49/1
458.7 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 15:30
Миколаїв, вул. Поштова, 118
459.1 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Коростень, вул. Грушевського, 36
548.7 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Тернопільська, 17
671.4 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
721.8 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Цілодобово
Ковель, вул. Незалежності, 57
824.5 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Любисток
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
872.1 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
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