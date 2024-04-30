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Активні речовини — “Н”НАЛБУФІН (NALBUPHINUM)

НАЛБУФІН (NALBUPHINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 39 препаратів
Налбуфін розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, в пачці, в пачці, № 10; Юрія-Фарм
Налбуфін Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, в пачці, в пачці, № 10 Юрія-Фарм
В 778 аптеках
від 279,68 грн
Ціни в аптеках
Налбуфін розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5; Фармак
Налбуфін Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5 Фармак
В 712 аптеках
від 163,90 грн
Ціни в аптеках
Налбуфін розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5; Фармак
Налбуфін Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5 Фармак
В 625 аптеках
від 322,57 грн
Ціни в аптеках
Налбуфін розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10; Юрія-Фарм
Налбуфін Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10 Юрія-Фарм
В 525 аптеках
від 631,50 грн
Ціни в аптеках
Налбуфін ін'єкції 10 мг розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Налбуфін ін'єкції 10 мг Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 431 аптеці
від 275,02 грн
Ціни в аптеках
Налбуфін-Дарниця розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампули у контурній чарунковій упаковці, 1 мл, № 10; Дарниця ФФ
Налбуфін-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампули у контурній чарунковій упаковці, 1 мл, № 10 Дарниця ФФ
В 314 аптеках
від 284,50 грн
Ціни в аптеках
Налбуфін ін'єкції 20 мг розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Налбуфін ін'єкції 20 мг Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 225 аптеках
від 288,56 грн
Ціни в аптеках
Налбуфін-Дарниця розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампули у контурній чарунковій упаковці, 2 мл, № 10; Дарниця ФФ
Налбуфін-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампули у контурній чарунковій упаковці, 2 мл, № 10 Дарниця ФФ
В 206 аптеках
від 554,00 грн
Ціни в аптеках
Налбуфін-Дарниця розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампули у контурній чарунковій упаковці, 2 мл, № 5; Дарниця ФФ
Налбуфін-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампули у контурній чарунковій упаковці, 2 мл, № 5 Дарниця ФФ
В 108 аптеках
від 306,50 грн
Ціни в аптеках
Налбен розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5; Стерил-Джен Лайф Сайєнсиз
Налбен Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5 Стерил-Джен Лайф Сайєнсиз
В 103 аптеках
від 197,39 грн
Ціни в аптеках
Налбуфін-Дарниця розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампули у контурній чарунковій упаковці, 1 мл, № 5; Дарниця ФФ
Налбуфін-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампули у контурній чарунковій упаковці, 1 мл, № 5 Дарниця ФФ
В 97 аптеках
від 132,00 грн
Ціни в аптеках
Налбуфін-Здраво ін'єкції розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампули у блістері, 2 мл, № 5; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Налбуфін-Здраво ін'єкції Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампули у блістері, 2 мл, № 5 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 71 аптеці
від 244,44 грн
Ціни в аптеках
Налбуфін-Здраво ін'єкції розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампули у блістері, 1 мл, № 10; Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Налбуфін-Здраво ін'єкції Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампули у блістері, 1 мл, № 10 Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
В 55 аптеках
від 255,60 грн
Ціни в аптеках
Налбуфін розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Лекхім-Харків
Налбуфін Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Лекхім-Харків
В 46 аптеках
від 280,14 грн
Ціни в аптеках
Нопаін-Н розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Нопаін-Н Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 ООО "Фармасел"
В 26 аптеках
від 347,70 грн
Ціни в аптеках
Налбуфін-Фармекс розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Налбуфін-Фармекс Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 23 аптеках
від 229,81 грн
Ціни в аптеках
Налбуфін розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, шприц, 1 мл, з голкою у тубусі, у пачці, з голкою у тубусі, у пачці, № 1; Фармак
Налбуфін Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, шприц, 1 мл, з голкою у тубусі, у пачці, з голкою у тубусі, у пачці, № 1 Фармак
В 23 аптеках
від 84,85 грн
Ціни в аптеках
Нофа розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5; Скан Біотек
Нофа Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 5 Скан Біотек
В 22 аптеках
від 201,00 грн
Ціни в аптеках
Налбуфін-Фармекс розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Налбуфін-Фармекс Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 15 аптеках
від 246,00 грн
Ціни в аптеках
Налбуфін розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; Лекхім-Харків
Налбуфін Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 Лекхім-Харків
В 13 аптеках
від 290,70 грн
Ціни в аптеках
Налбуфін розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, у пачці з перегородками, у пачці з перегородками, № 10; Лубнифарм
Налбуфін Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, у пачці з перегородками, у пачці з перегородками, № 10 Лубнифарм
В 12 аптеках
від 223,65 грн
Ціни в аптеках
Налбаксон розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Фітофарм
Налбаксон Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Фітофарм
В 11 аптеках
від 232,00 грн
Ціни в аптеках
Нопаін-Н розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; ООО "Фармасел"
Нопаін-Н Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 ООО "Фармасел"
В 9 аптеках
від 346,75 грн
Ціни в аптеках
Налбуфін-Мікрохім розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, у касеті у пачці, у касеті у пачці, № 5; Мікрохім
Налбуфін-Мікрохім Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, у касеті у пачці, у касеті у пачці, № 5 Мікрохім
В 4 аптеках
від 317,40 грн
Ціни в аптеках
Налбуфін розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, у пачці з перегородками, у пачці з перегородками, № 10; Лубнифарм
Налбуфін Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, у пачці з перегородками, у пачці з перегородками, № 10 Лубнифарм
В 4 аптеках
від 478,04 грн
Ціни в аптеках
Налбуфін-Мікрохім розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, у касеті у пачці, у касеті у пачці, № 10; Мікрохім
Налбуфін-Мікрохім Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, у касеті у пачці, у касеті у пачці, № 10 Мікрохім
В 3 аптеках
від 348,00 грн
Ціни в аптеках
Налбуфін розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, шприц, 1 мл, з голкою у тубусі, у пачці, з голкою у тубусі, у пачці, № 1; Юрія-Фарм
Налбуфін Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, шприц, 1 мл, з голкою у тубусі, у пачці, з голкою у тубусі, у пачці, № 1 Юрія-Фарм
В 3 аптеках
від 100,18 грн
Ціни в аптеках
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 5; Здоров'я ФК
Налбуфін-ЗН Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 5 Здоров'я ФК
В 1 аптеці
від 237,50 грн
Ціни в аптеках
Налбуфін-Фармекс розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, флакон скляний, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Налбуфін-Фармекс Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, флакон скляний, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 1 аптеці
від 225,30 грн
Ціни в аптеках
Налбуфін розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампули у блістері, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10; Лубнифарм
Налбуфін Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампули у блістері, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10 Лубнифарм
В 2 аптеках інших міст
від 453,90 грн
Ціни в інших містах
Налбуфін-Фармекс розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, шприц, 2 мл, блістер, блістер, № 5; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Налбуфін-Фармекс Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, шприц, 2 мл, блістер, блістер, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Налбуфін-Фармекс розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Налбуфін-Фармекс Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Налбуфін-Фармекс розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Налбуфін-Фармекс Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Налбуфін-Фармекс розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, шприц, 1 мл, блістер, блістер, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Налбуфін-Фармекс Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, шприц, 1 мл, блістер, блістер, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Налбуфін-Фармекс розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, шприц, 1 мл, блістер, блістер, № 5; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Налбуфін-Фармекс Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, шприц, 1 мл, блістер, блістер, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10; Здоров'я ФК
Налбуфін-ЗН Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампула, 1 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10 Здоров'я ФК
Немає в наявності
Налбуфін розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампули у блістері, 1 мл, в пачці, в пачці, № 10; Лубнифарм
Налбуфін Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, ампули у блістері, 1 мл, в пачці, в пачці, № 10 Лубнифарм
Немає в наявності
Естезія® розчин для ін'єкцій пролонгованої дії, 75 мг/мл, флакон, 2 мл, у комплекті з голкою, у комплекті з голкою, № 1; Дарниця ФФ
Естезія® Розчин для ін'єкцій пролонгованої дії, 75 мг/мл, флакон, 2 мл, у комплекті з голкою, у комплекті з голкою, № 1 Дарниця ФФ
Немає в наявності
Налбуфін-Фармекс розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, флакон скляний, 1 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Налбуфін-Фармекс Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, флакон скляний, 1 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності

опіоїдний аналгетик групи агоністів-антагоністів опіатних рецепторів із серії фенантренів; агоніст К-рецепторів і антагоніст μ-рецепторів; порушує міжнейронну передачу больових імпульсів на різних рівнях ЦНС, впливаючи на вищі відділи головного мозку; чинить знеболювальну дію, еквівалентну дії морфіну; гальмує умовні рефлекси, чинить седативну дію, викликає дисфорію, міоз, збуджує блювотний центр; меншою мірою, ніж морфін, промедол, фентаніл, порушує дихальний центр і впливає на моторику ШКТ; не впливає на гемодинаміку; ризик розвитку звикання і опіоїдної залежності при контрольованому застосуванні значно нижчий, ніж для опіоїдних антагоністів; при в/в введенні ефект розвивається через 2-3 хв, при в/м - через 10-15 хв, максимальний ефект досягається через 30-60 хв, тривалість дії - 3-6 год.

больовий с-м сильної та середньої інтенсивності; як додатковий ЛЗ при проведенні анестезії, для зниження болю в перед- та післяопераційний період, знеболення під час пологів.

застосовують в/в та в/м; дозування повинне відповідати інтенсивності болю, фізичному стану пацієнта та враховувати взаємодію з іншими одночасно застосовуваними ЛЗ; при больовому с- мі вводять в/в або в/м 0,15 - 0,3 мг/кг; за необхідності разову дозу вводять кожні 3-6 год; максимальна разова доза для дорослих - 0,3 мг/кг, МДД - 2,4 мг/кг; при ІМ: в/в повільно, 20 мг, може бути необхідним збільшення дози до 30 мг; за відсутності чіткої позитивної динаміки больового с-му - 20 мг повторно, через 30 хв; для премедикації: 100-200 мкг/кг, при проведенні в/в наркозу для введення в наркоз - 0,3-1 мг/кг за період 10-15 хв, для підтримання наркозу - 250-500 мкг/кг кожні 30 хв.

гіперчутливість до налбуфіну або до будь-якого з інгредієнтів ЛЗ; дитячий вік до 18 років; пригнічення дихання або виражене пригнічення ЦНС, підвищений ВЧТ, ЧМТ, г. алкогольне сп’яніння, алкогольний психоз, явне порушення функції печінки та нирок; комбіноване застосування з чистими агоністами морфіноміметиків; не застосовувати без проведення відповідної діагностики при хірургічному черевному с-мі (налбуфін маскує його прояви); період годування груддю (за винятком випадків застосування під час пологів).

сонливість; підвищення/ зниження АТ, ортостатична гіпотензія, брадикардія, тахікардія, відчуття серцебиття; нечіткість/ порушення зору, міоз; запор, нудота, блювання, сухість у роті, спазми у животі; гіпотермія, локальний біль, набряк, почервоніння, печіння/ відчуття тепла, припливи, підвищена пітливість; порушення функціональних показників печінки, спазм жовчовивідних шляхів; анафілактичні реакції; запаморочення, головний біль, м’язова ригідність, підвищення ВЧТ; звикання до налбуфіну, психоміметичні/ невротичні реакції, депресія, сплутаність свідомості, дисфорія, порушення мовлення, зміна настрою, неспокій, знервованість (невгамовність), галюцинації, ейфорія; виникнення фізичної/ психічної залежності; антидіуретичний ефект, спазм сечовивідних шляхів; зниження лібідо чи потенції; кропив’янка, свербіж; пригнічення дихання у новонароджених із затримкою циркуляції.