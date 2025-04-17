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Налбуфін-ЗН (Nalbuphin-ZN)
Налбуфін-ЗН (Nalbuphin-ZN)
Київ
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Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
32.4 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 36
143.9 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 56
246.6 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Ялтинська, 1
251.7 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець, вул. Криворізька, 37
279.1 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптеки україни
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
301.6 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
398.2 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 49/1
402.6 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека є все, що лікар прописав
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
412.3 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Цілодобово
Ковель, вул. Незалежності, 57
416.8 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Любисток
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
465.5 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
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