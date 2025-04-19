Налбуфін-ЗН (Nalbuphin-ZN)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Любисток
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
3.7 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека
Ковель, вул. Незалежності, 57
160.4 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Хмельницький, вул. Тернопільська, 17
216.6 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 36
349.8 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
497.9 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 56
615.8 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець, вул. Криворізька, 37
650.0 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
665.2 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 49/1
670.6 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кобеляки, пров. Шевченка, 5/22
737.7 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптеки україни
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 27-А
755.4 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека є все, що лікар прописав
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
871.4 км
Налбуфін-ЗН розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я