Київ
Похідні морфінану
N02A F02
Налбуфін
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N02
АНАЛЬГЕТИКИ
N02A
ОПІОЇДИ
N02A F
Похідні морфінану
N02A F02
Налбуфін
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Налбуфін
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл блістер у пачці №5
Фармак
від
188,21
грн
в 448 аптеках
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Налбуфін
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл блістер у пачці №5
Фармак
від
352,44
грн
в 374 аптеках
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Налбуфін
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл в пачці №10
Юрія-Фарм
від
724,96
грн
в 371 аптеці
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Налбуфін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампули у контурній чарунковій упаковці 1 мл №10
Дарниця ФФ
від
384,69
грн
в 367 аптеках
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Налбуфін
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл у пачці з перегородками №10
Лубнифарм
від
306,77
грн
в 335 аптеках
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Налбуфін
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл в пачці №10
Юрія-Фарм
від
396,43
грн
в 325 аптеках
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Налбуфін
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Лекхім-Харків
від
316,60
грн
в 304 аптеках
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Налбен
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №5
Стерил-Джен Лайф Сайєнсиз
від
177,61
грн
в 295 аптеках
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Нопаін-Н
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
ООО "Фармасел"
від
399,96
грн
в 294 аптеках
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Налбуфін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампули у контурній чарунковій упаковці 1 мл №5
Дарниця ФФ
від
164,05
грн
в 294 аптеках
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Нопаін-Н
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №5
ООО "Фармасел"
від
407,37
грн
в 290 аптеках
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Налбуфін-Мікрохім
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл у касеті у пачці №5
Мікрохім
від
258,05
грн
в 289 аптеках
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Налбуфін-Мікрохім
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл у касеті у пачці №10
Мікрохім
від
346,50
грн
в 284 аптеках
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Налбуфін
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл блістер у пачці №10
Фармак
від
459,19
грн
в 283 аптеках
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Налбуфін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампули у контурній чарунковій упаковці 2 мл №10
Дарниця ФФ
від
579,23
грн
в 200 аптеках
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Налбуфін-Здраво ін'єкції
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампули у блістері 1 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від
389,90
грн
в 182 аптеках
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Налбуфін
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №5
Лекхім-Харків
від
293,00
грн
в 58 аптеках
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Налбуфін
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками №10
Лубнифарм
від
566,00
грн
в 22 аптеках
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Налбуфін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампули у контурній чарунковій упаковці 2 мл №5
Дарниця ФФ
від
215,00
грн
в 18 аптеках
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Налбуфін ін'єкції 10 мг
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від
354,00
грн
в 18 аптеках інших міст
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розчин д/ін пролонг. дії
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20 мг/мл
75 мг/мл
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амп. 1 мл
амп. 2 мл
амп. в бліст. 1 мл
амп. в бліст. 2 мл
амп. у контур. чарунк. уп. 1 мл
амп. у контур. чарунк. уп. 2 мл
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фл. скляний 1 мл
фл. скляний 2 мл
шприц 1 мл
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Мікрохім
ООО "Фармасел"
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Стерил-Джен Лайф Сайєнсиз
Фармак
Фітофарм
Юрия-Фарм
Юрія-Фарм
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