Карвеліс краплі (Carvelis drops)
Карвеліс краплі інструкція із застосування
Склад
Екстракт листя, квітів і плодів глоду (1:1,6-2,2) - 7,125 мл/10 мл
Екстракт трави собачої кропиви (1:1,7-2,2) - 1 мл/10 мл
Екстракт листя меліси (1:1,6-2,1) - 1 мл/10 мл
Екстракт кореня валеріани (1:1,6-2,1) - 0,5 мл/10 мл
Фармакологічні властивості
дія лікарського засобу зумовлена синергічним поєднанням лікувальних ефектів лікарських рослин, що входять до його складу: собачої кропиви, меліси, глоду та валеріани.
При неврозах, у тому числі кардіоневрозі, інших функціональних розладах серцево-судинної системи, що можуть супроводжуватися болем, відчуттям серцебиття, підвищеним потовиділенням, припливами жару, відчуттям перебоїв у роботі серця, компоненти препарату усувають хворобливі прояви та нормалізують роботу серця та судин. Глід додатково покращує насосну функцію серця, покращує кровообіг у серці та мозку, одночасно зменшуючи збудливість.
У стресових ситуаціях завдяки захисним седативному та вегетостабілізувальному ефектам препарату усувається нервове напруження, дратівливість та неспокій. Покращується загальний стан, самопочуття та працездатність.
При безсонні препарат не має прямого снодійного ефекту, проте полегшує настання фізіологічного сну, поглиблює його та підвищує якість.
Препарат не викликає звикання або залежності.
Показання Карвеліс краплі
застосовують для підтримки серцево-судинної системи при нервовому напруженні (стресі), нейроциркуляторній дистонії, неврозах серця, у комплексному лікуванні АГ І–ІІ ступеня, стенокардії І–ІІ ступеня, аритмії при стресових ситуаціях та для покращання самопочуття при нервовому збудженні у дорослих.
Застосування Карвеліс краплі
дорослим слід приймати по 30 крапель (1,2 мл) препарату Карвеліс 3 рази на добу, попередньо розчинивши краплі в невеликій кількості рідини.
Якщо симптоми захворювання не зникають протягом 2 тиж, посилюються або з’явилися побічні реакції, що не вказані в цій інструкції, необхідно звернутися за консультацією до лікаря.
Протипоказання
підвищена індивідуальна чутливість до компонентів лікарського засобу. Депресія та інші розлади, що супроводжуються пригніченням ЦНС. Виражена артеріальна гіпотензія та брадикардія.
Побічна дія
з боку травної системи: нудота, печія, спастичний біль у животі.
З боку серцево-судинної системи: зниження АТ, уповільнення серцевого ритму.
Алергічні реакції шкіри: почервоніння, висипання, свербіж, набряк шкіри.
З боку ЦНС та периферичної нервової системи: запаморочення, сонливість, пригнічення емоційних реакцій, депресія, загальна слабкість, зниження розумової та фізичної працездатності.
Частота виникнення таких побічних реакцій невідома.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.
Особливості застосування
пацієнтам, які мали тяжке порушення функції печінки або перенесли тяжке захворювання печінки в минулому, слід бути обережними при прийомі препарату.
Може мати місце специфічна чутливість до запаху валеріани.
Особливі заходи безпеки. Якщо симптоми не зникають та/або з’явилися набряки ніг, або виникли симптоми незрозумілого генезу, необхідно звернутися до лікаря. При болю в ділянці серця, що може поширюватися на руки, епігастральну ділянку чи ділянку шиї, або у разі появи задишки слід негайно звернутися до лікаря.
Лікарський засіб Карвеліс містить сахарозу. При непереносимості певних видів цукрів до початку прийому препарату необхідно проконсультуватися з лікарем.
У період застосування лікарського засобу слід утримуватися від вживання алкогольних напоїв.
Застосування у період вагітності та годування грудьми. Перед початком прийому препарату необхідно проконсультуватися з лікарем.
Застосування препарату Карвеліс у вагітних недостатньо досліджене. Вагітним та жінкам, які годують грудьми, не рекомендується приймати препарат.
Діти. Безпека та ефективність застосування препарату у дітей (віком до 18 років) не встановлені, тому Карвеліс не застосовують у пацієнтів цієї вікової групи.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. При застосуванні препарату слід утримуватися від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
якщо пацієнт приймає будь-які інші лікарські засоби, слід обов’язково проконсультуватися з лікарем щодо можливості застосування препарату.
Препарати валеріани можуть посилювати дію алкоголю, седативних, снодійних, анальгетичних, спазмолітичних та анксіолітичних лікарських засобів.
Взаємодія з іншими препаратами до цього часу не досліджувалася.
Передозування
одноразове прийняття дози, що у 2–3 рази перевищує рекомендовану, як правило, не викликає негативних наслідків. При цьому слід продовжувати застосування препарату відповідно до інструкції. При значному перевищенні рекомендованої дози зростає імовірність виникнення побічних реакцій.
Симптоми: головний біль, сонливість, млявість, біль у животі, нудота, зниження гостроти слуху та зору, тахікардія.
Лікування: припинити застосування препарату, промити шлунок, прийняти активоване вугілля.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С в захищеному від світла місці. Після відкриття флакона термін придатності становить 6 міс.