пацієнтам, які мали тяжке порушення функції печінки або перенесли тяжке захворювання печінки в минулому, слід бути обережними при прийомі препарату.

Може мати місце специфічна чутливість до запаху валеріани.

Особливі заходи безпеки. Якщо симптоми не зникають та/або з’явилися набряки ніг, або виникли симптоми незрозумілого генезу, необхідно звернутися до лікаря. При болю в ділянці серця, що може поширюватися на руки, епігастральну ділянку чи ділянку шиї, або у разі появи задишки слід негайно звернутися до лікаря.

Лікарський засіб Карвеліс містить сахарозу. При непереносимості певних видів цукрів до початку прийому препарату необхідно проконсультуватися з лікарем.

У період застосування лікарського засобу слід утримуватися від вживання алкогольних напоїв.

Застосування у період вагітності та годування грудьми. Перед початком прийому препарату необхідно проконсультуватися з лікарем.

Застосування препарату Карвеліс у вагітних недостатньо досліджене. Вагітним та жінкам, які годують грудьми, не рекомендується приймати препарат.

Діти. Безпека та ефективність застосування препарату у дітей (віком до 18 років) не встановлені, тому Карвеліс не застосовують у пацієнтів цієї вікової групи.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. При застосуванні препарату слід утримуватися від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.