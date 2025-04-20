Карвеліс краплі (Carvelis drops)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
298,00
Економія при броні: -50,80 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
413,20
Економія при броні: -74,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
345,02
Економія при броні: -61,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
265,00
Економія при броні: -27,00 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
326,00
Економія при броні: -41,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
344,00
Економія при броні: -22,54 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
310,26
Економія при броні: -82,73 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
341,58
Економія при броні: -57,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
242,98
Економія при броні: -13,17 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
336,71
Економія при броні: -44,38 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
247,46
Економія при броні: -17,65 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
342,92
Економія при броні: -50,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
298,00
Економія при броні: -50,80 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
413,20
Економія при броні: -74,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
245,88
Економія при броні: -16,07 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
389,43
Економія при броні: -96,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
251,82
Економія при броні: -21,95 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
348,97
Економія при броні: -56,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
413,20
Економія при броні: -74,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
316,62
Економія при броні: -86,75 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
348,57
Економія при броні: -56,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
249,56
Економія при броні: -19,69 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
345,83
Економія при броні: -53,30 грн