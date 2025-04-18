Карвеліс краплі (Carvelis drops)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 280 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
316,68
Економія при броні: -20,01 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
351,22
Економія при броні: -21,90 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
253,53
Економія при броні: -8,34 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
352,91
Економія при броні: -11,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
244,68
Економія при броні: -9,48 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
387,54
Економія при броні: -60,74 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
251,04
Економія при броні: -15,84 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
349,06
Економія при броні: -22,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
298,00
Економія при броні: -43,80 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
414,60
Економія при броні: -61,90 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
298,00 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
415,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
244,04
Економія при броні: -8,05 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
338,05
Економія при броні: -14,37 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
308,60
Економія при броні: -68,08 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
388,88
Економія при броні: -62,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
298,00
Економія при броні: -43,80 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
414,60
Економія при броні: -61,90 грн