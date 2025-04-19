Карвеліс краплі (Carvelis drops)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 262 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
246,70
Економія при броні: -16,88 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
341,87
Економія при броні: -16,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
310,02
Економія при броні: -80,20 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
341,32
Економія при броні: -21,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
252,37
Економія при броні: -22,43 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
350,89
Економія при броні: -29,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
298,00
Економія при броні: -47,30 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
430,80
Економія при броні: -83,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
298,00
Економія при броні: -47,30 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
430,80
Економія при броні: -83,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
246,75
Економія при броні: -19,98 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
341,94
Економія при броні: -28,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
246,04
Економія при броні: -15,95 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
340,96
Економія при броні: -19,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
413,20
Економія при броні: -65,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
315,22
Економія при броні: -88,45 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
347,04
Економія при броні: -33,37 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
249,20
Економія при броні: -22,43 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
345,34
Економія при броні: -31,67 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
250,01
Економія при броні: -15,40 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
346,45
Економія при броні: -52,41 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
246,26
Економія при броні: -16,22 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
341,25
Економія при броні: -27,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
248,21
Економія при броні: -18,17 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
343,96
Економія при броні: -29,89 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
243,87
Економія при броні: -13,18 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
337,95
Економія при броні: -16,84 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
249,65
Економія при броні: -15,61 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
347,12
Економія при броні: -53,08 грн