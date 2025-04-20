Карвеліс краплі (Carvelis drops)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 205 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
346,00
Економія при броні: -65,00 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
298,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
243,45
Економія при броні: -9,90 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
337,36
Економія при броні: -44,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
247,44
Економія при броні: -16,92 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
342,89
Економія при броні: -21,83 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
297,50
Економія при броні: -47,50 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
430,40
Економія при броні: -84,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
326,00
Економія при броні: -34,00 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
298,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
265,00
Економія при броні: -27,00 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
326,00
Економія при броні: -35,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
297,50
Економія при броні: -47,50 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
413,20
Економія при броні: -66,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
306,43
Економія при броні: -11,01 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
385,60
Економія при броні: -13,89 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
297,50
Економія при броні: -47,50 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
430,80
Економія при броні: -84,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
346,12
Економія при броні: -48,48 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
298,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
243,51
Економія при броні: -13,31 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
385,22
Економія при броні: -92,81 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
244,68
Економія при броні: -21,50 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
339,06
Економія при броні: -42,01 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
284,88
Економія при броні: -46,88 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
362,00
Економія при броні: -70,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
387,02
Економія при броні: -89,97 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
298,00 грн