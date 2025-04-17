Карвеліс краплі (Carvelis drops)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 810 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
298,00
Економія при броні: -41,10 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
413,20
Економія при броні: -56,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
297,50
Економія при броні: -40,60 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
413,20
Економія при броні: -56,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
298,00 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
394,54
Економія при броні: -73,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
312,22
Економія при броні: -77,34 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
344,89
Економія при броні: -24,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
297,50
Економія при броні: -40,60 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
413,20
Економія при броні: -56,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
309,13
Економія при броні: -75,29 грн
Карвеліс краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
389,55
Економія при броні: -68,03 грн