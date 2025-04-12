Гемопрокт (Haemoproct)
Гемопрокт інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: бензокаїн, вісмуту субгалат, цинку оксид, ментол;
1 супозиторій містить бензокаїну 100 мг, вісмуту субгалату 40 мг, цинку оксиду 20 мг, ментолу 4 мг;
допоміжні речовини: поліетиленоксид 1500, поліетиленоксид 400.
Лікарська форма
Супозиторії ректальні.
Основні фізико-хімічні властивості: Гладенькі супозиторії зеленувато-жовтого кольору, однорідної консистенції. Допускається наявність воронкоподібного заглиблення та повітряного стержня.
Фармакотерапевтична група
Антигемороїдальні засоби для місцевого застосування. Препарати, що містять місцевоанестезуючі засоби. Код АТХ С05A D03.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Гемопрокт — комплексний лікарський засіб, терапевтична дія якого зумовлена фармакологічними властивостями активних компонентів, що входять до його складу. Гемопрокт чинить місцевоанестезуючу, протизапальну та в'яжучу дію.
Фармакокінетика.
Не вивчалась.
Показання
Симптоматична терапія геморою та тріщин заднього проходу.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не рекомендується без суворих медичних показань і лікарського контролю застосовувати препарат на тлі регулярного прийому інгібіторів моноаміноксидази (МАО), антидепресантів і гіпотензивних засобів через теоретичну можливість зменшення ефекту інгібіторів МАО або посилення ефекту гіпотензивних засобів унаслідок взаємодії з бензокаїном у разі суттєвого перевищення рекомендованих доз і тривалості прийому.
Особливості застосування
При тривалому застосуванні препарату необхідний контроль показників крові.
У разі рясних кров’янистих виділень із заднього проходу або при наявності симптомів захворювання протягом 7 днів лікування необхідно додатково проконсультуватися з проктологом.
Слід проконсультуватися з лікарем до початку застосування цього препарату у таких випадках: виражена артеріальна гіпертензія, тяжкі порушення серцевого ритму, клінічно виражений тиреотоксикоз, порушення сечовипускання.
Необхідно застосовувати найменшу необхідну кількість лікарського засобу. Існують повідомлення, що призначення препаратів, які містять бензокаїн, може спричиняти метгемоглобінемію. Такі симптоми, як ціаноз шкіри, губ та нігтьових ложе, головний біль, запаморочення, задишка (утруднене дихання), слабкість, тахікардія, що можуть спостерігатися під час лікування, можуть вказувати на метгемоглобінемію, що потенційно загрожує життю та потребує невідкладного медичного втручання.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Жінкам у період вагітності або годування груддю препарат призначають, враховуючи співвідношення користь/ризик.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
При лікуванні препаратом рекомендується утримуватися від керування транспортними засобами і виконання робіт, які потребують підвищеної уваги і точної координації.
Спосіб застосування та дози
Перед застосуванням супозиторій слід вийняти з блістера. Препарат застосовують ректально. Вводять по 1 супозиторію 1–2 рази на добу після очисної клізми або самостійної дефекації. Тривалість курсу лікування визначається перебігом та тяжкістю захворювання, досягнутим терапевтичним ефектом, загальною тактикою лікування.
Діти
Дані щодо застосування препарату дітям відсутні.
Передозування
При застосуванні в терапевтичних дозах передозування малоймовірне.
Симптоми передозування можуть бути пов'язані з фармакологічними ефектами бензокаїну. Його системна абсорбція при передозуванні може проявлятися сонливістю, занепокоєнням, збудженням, у тяжких випадках — судомами. Існують повідомлення, що призначення препаратів, які містять бензокаїн, може спричиняти метгемоглобінемію. Такі симптоми, як ціаноз шкіри, губ та нігтьових ложе, головний біль, запаморочення, задишка (утруднене дихання), слабкість, тахікардія, що можуть спостерігатися під час лікування, можуть вказувати на метгемоглобінемію, що потенційно загрожує життю та потребує невідкладного медичного втручання.
Невідкладна допомога при передозуванні та розвитку метгемоглобінемії полягає у внутрішньовенному введенні метиленового синього. Решта симптомів передозування потребує припинення застосування препарату та симптоматичного лікування.
Побічні реакції
Іноді виникають контактний дерматит, алергічні реакції, включаючи гіперемію, шкірні висипання, свербіж. Препарат може зумовлювати послаблюючу дію, появу відчуття печіння у задньому проході. При тривалому застосуванні можуть розвинутись реакції з боку крові –метгемоглобінемія (ціаноз шкіри, губ та нігтьових ложе, головний біль, запаморочення, задишка, слабкість, тахікардія).
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 5 супозиторіїв у стрипі, по 2 стрипи в пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 08301, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, буд. 100.