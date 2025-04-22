Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
89,20
Економія при броні: -7,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
94,90
Економія при броні: -13,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
94,90
Економія при броні: -13,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
94,90
Економія при броні: -13,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
94,90
Економія при броні: -13,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
94,90
Економія при броні: -13,50 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
92,10
Економія при броні: -10,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
94,90
Економія при броні: -13,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
94,90
Економія при броні: -13,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
94,90
Економія при броні: -13,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
44,60
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 4
2.3 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
93,40
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 161
2.5 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 18
2.7 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
94,90
Економія при броні: -13,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
94,90
Економія при броні: -13,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 4
3.0 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
89,20
Економія при броні: -7,80 грн