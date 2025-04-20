Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
92,90
Економія при броні: -15,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
79,70
Економія при броні: -2,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
94,90
Економія при броні: -17,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
93,40
Економія при броні: -16,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
86,00
Економія при броні: -12,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
94,90
Економія при броні: -17,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
88,00
Економія при броні: -11,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
93,30
Економія при броні: -16,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
93,30
Економія при броні: -16,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
89,20
Економія при броні: -11,90 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
89,20
Економія при броні: -11,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.1 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
94,90
Економія при броні: -17,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
88,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
3.3 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
43,00
Економія при броні: -6,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 54
3.4 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
94,90
Економія при броні: -17,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 11
3.5 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
79,80
Економія при броні: -2,50 грн