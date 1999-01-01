Київ
Місцевоанестезуючі засоби
C05A D03

Бензокаїн

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C05АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05AЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГЕМОРОЮ ТА АНАЛЬНИХ ТРІЩИН ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
C05A DМісцевоанестезуючі засоби
C05A D03Бензокаїн
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Реліф® Адванс
Реліф® Адванс
Супозиторії ректальні №12
Байєр
від 448,61 грн
в 966 аптеках
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Реліф® Адванс
Реліф® Адванс
Мазь ректальна 200 мг/г туба 28.4 г з аплікатором №1
Байєр
від 407,10 грн
в 862 аптеках
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Анестезол®
Анестезол®
Супозиторії №5
Лекхім-Харків
від 61,34 грн
в 856 аптеках
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Гемопрокт
Гемопрокт
Супозиторії ректальні стрип в пачці №10
Здоров'я ФК
від 71,62 грн
в 205 аптеках
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