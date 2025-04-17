Київ (адресу не вказано)
Доступно в 197 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
94,90
Економія при броні: -12,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
94,90
Економія при броні: -12,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
93,30
Економія при броні: -11,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
94,90
Економія при броні: -12,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
94,90
Економія при броні: -12,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
94,90
Економія при броні: -12,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
2.5 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
99,70
Економія при броні: -21,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я