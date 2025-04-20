Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
93,40
Економія при броні: -14,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
88,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
86,00
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
93,30
Економія при броні: -14,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
86,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
93,40
Економія при броні: -14,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
43,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
92,00
Економія при броні: -11,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
83,60
Економія при броні: -8,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
47,45
Економія при броні: -7,65 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
88,00
Економія при броні: -16,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
76,22
Економія при броні: -4,22 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
86,00
Економія при броні: -5,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
93,40
Економія при броні: -14,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
86,00
Економія при броні: -5,00 грн