Харків (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
93,30
Економія при броні: -12,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
93,40
Економія при броні: -12,10 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
93,30
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
92,90
Економія при броні: -11,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
93,40
Економія при броні: -12,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
94,90
Економія при броні: -13,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
93,40
Економія при броні: -12,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
93,30
Економія при броні: -12,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
5.1 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
94,90
Економія при броні: -13,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
5.1 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
94,90
Економія при броні: -13,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
5.9 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Достоєвського, 10
5.9 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 49/8
6.0 км
Гемопрокт супозиторії ректальні стрип №10
Корпорація Здоров'я
93,30
Економія при броні: -12,00 грн