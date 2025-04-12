Препарат призначений для прийому внутрішньо.

Дозування для всіх показань потрібно визначати індивідуально і проводити під пильним клінічним контролем. Для визначення початкової дози слід враховувати вік хворого, тяжкість симптомів і попередню відповідь на нейролептики.

Хворим літнього віку або ослабленим, хворим з раніше виявленими побічними реакціями на нейролептики може знадобитися менша доза галоперидолу. Звичайну початкову дозу потрібно зменшити вдвічі, а потім поступово корегувати для досягнення оптимальної відповіді.

Галоперидол слід призначати у мінімальній клінічно ефективній дозі.

Дорослі

Шизофренія, психози, манія та гіпоманія, розумові або поведінкові проблеми, психомоторне збудження, хвилювання, насильницька чи небезпечно імпульсивна поведінка, органічні ушкодження головного мозку

Початкова доза.

Помірна симптоматика: 1,5–3 мг на добу, дозу розділяють на три прийоми.

Тяжка симптоматика/резистентні пацієнти: 3–5 мг на добу, дозу розділяють на три прийоми.

Початкову дозу можна застосовувати підліткам і стійким шизофренікам, яким може знадобитися до 30 мг/добу.

Як тільки задовільного контролю симптомів буде досягнуто, дозу потрібно поступово зменшити до мінімальної ефективної підтримуючої дози, яка часто становить менше 5 або 10 мг/добу. Слід уникати занадто швидкого зниження дози.

Занепокоєння і хвилювання у літніх людей

Початкову дозу: 1,5–3 мг на добу розділяють на три прийоми, за необхідності можливе титрування дози для досягнення ефективної підтримуючої дози (1,5–30 мг на добу).

Синдром Жиль де ла Туретта, тяжкі тики, гикавка

Початкову дозу, яка становить 1,5 мг на добу, розділяють на три прийоми та регулюють залежно від відповіді на лікування. Щоденна підтримуюча доза 10 мг може знадобитися при синдромі Жиль де ла Туретта.

Діти

Дитячі поведінкові розлади і шизофренія

Щоденна підтримуюча доза становить 0,025–0,05 мг/кг/добу. Половину загальної дози потрібно призначати уранці, а іншу половину — увечері, максимальна доза — до 10 мг/добу.

Синдром Жиль де ла Туретта

Пероральні підтримуючі дози становлять до 10 мг на добу для більшості пацієнтів.

При застосуванні дози менше 5 мг рекомендовано застосовувати препарат Галоприл, таблетки по 1,5 мг, у відповідних дозах.