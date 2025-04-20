Галоприл форте (Galopril forte)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
199,33
Економія при броні: -12,83 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
203,00
Економія при броні: -3,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
203,01
Економія при броні: -20,51 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
199,33
Економія при броні: -12,83 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
3.0 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я