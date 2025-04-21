Галоприл форте (Galopril forte)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 149
4.0 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
4.1 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 154
4.2 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 47
4.4 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 39
4.4 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 21/5
4.5 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 62
4.6 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
4.7 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
4.8 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 19/3
4.9 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я