Галоприл форте (Galopril forte)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Дніпро
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
203,01
Економія при броні: -9,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
203,00
Економія при броні: -7,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
4.4 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 5-А
4.4 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
199,30
Економія при броні: -4,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.9 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
5.1 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Новокримська, 3-А
5.2 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
5.9 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
6.0 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
6.5 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
6.6 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 99
7.1 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 31
7.4 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
203,00
Економія при броні: -7,90 грн