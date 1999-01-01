Київ
Похідні бутирофенону
N05A D01

Галоперидол

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05AАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A DПохідні бутирофенону
N05A D01Галоперидол
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Галоприл форте
Галоприл форте
Таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від 90,30 грн
в 298 аптеках
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Галоприл
Галоприл
Таблетки 1,5 мг блістер в пачці №50
Корпорація Здоров'я
від 55,58 грн
в 121 аптеці
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Галоперидол-Ріхтер
Галоперидол-Ріхтер
Розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
від 135,65 грн
в 47 аптеках
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Галоприл
Галоприл
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл коробка №10
Корпорація Здоров'я
від 109,88 грн
в 5 аптеках
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Галоперидол Деканоат
Галоперидол Деканоат
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
від 156,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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