Галоприл форте (Galopril forte)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
203,00
Економія при броні: -11,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
203,00
Економія при броні: -11,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
203,00
Економія при броні: -11,30 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
203,00
Економія при броні: -11,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
203,00
Економія при броні: -11,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
1.3 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
203,00
Економія при броні: -11,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
1.4 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.5 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Франка Івана, 87
1.6 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Зелена, 73
2.2 км
Галоприл форте таблетки 5 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я