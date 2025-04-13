при виникненні перших ознак розладу печінки (біль у верхній ділянці живота, відсутність апетиту, загальний свербіж) прийом препарату слід припинити і негайно провести моніторинг функції печінки.

Карбімазол слід застосовувати з обережністю у пацієнтів з легкою і помірною печінковою недостатністю.

При тяжкому порушенні функції печінки лікування необхідно припинити. Т ½ може збільшуватися у зв’язку з розладами функції печінки.

Внаслідок застосування карбімазолу або його активного метаболіту тіамазолу може виникнути гострий панкреатит. У цьому разі необхідно негайно припинити прийом карбімазолу. Для уникнення рецидиву не слід призначати карбімазол пацієнтам з гострим панкреатитом внаслідок попереднього застосування карбімазолу або тіамазолу в анамнезі. У таких хворих повторний прийом може призвести до рецидиву гострого панкреатиту зі скороченим часом появи перших симптомів.

Під час призначення радіоактивного йоду слід на цей період припинити лікування карбімазолом.

Хворим, які не можуть виконувати інструкції щодо застосування препарату або не можуть обстежуватися регулярно, не слід приймати карбімазол.

Пацієнтам, у яких можливе виникнення судом або погіршення пам’яті, слід регулярно робити аналіз крові.

Пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, дефіцитом лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід приймати цей препарат.

Застережні заходи необхідні пацієнтам із внутрішньогруднинним зобом, що може погіршити початкове лікування карбімазолом. Обструкція трахеї може виникнути через внутрішньогруднинний зоб.

Під час лікування невагітні жінки репродуктивного віку повинні використовувати надійний метод контрацепції.

Існує ризик перехресної алергії між карбімазолом, тіамазолом і пропілтіоурацилом.

Застосування у період вагітності або годування грудьми. Карбімазол та його активний метаболіт тіамазол проникають через плаценту і потрапляють в кров плода в тій самій концентрації, що й в сироватці крові матері. Жінкам під час вагітності можна приймати карбімазол тільки в найнижчих ефективних дозах без додаткового прийому гормонів щитовидної залози та при прискіпливій індивідуальній оцінці користі і ризику. Якщо доза для матері у межах стандартного діапазону і стан її щитовидної залози контролюються, немає будь-яких доказів розвитку порушення щитовидної залози у новонароджених. Дослідження показали, що частота вроджених вад розвитку вища у тих дітей, матері яких мали нелікований гіпертиреоз, ніж у тих, кому проводили терапію карбімазолом.

Однак у дуже рідкісних випадках вроджені вади розвитку відмічали після застосування карбімазолу або його активного метаболіту метимазолу у період вагітності. Можливий взаємозв’язок виникнення мальформацій, зокрема атрезії хоан і вродженої аплазії кутис, що не може бути виключено при трансплацентарному впливі карбімазолу і метимазолу. Застосування карбімазолу у період вагітності, особливо протягом І триместру та у високій дозі, може спричинити вроджені вади розвитку. До повідомлених вад розвитку належать вроджена аплазія шкіри, черепно-лицьові вади розвитку (атрезія хоан, лицьова дисморфія), омфалоцеле, атрезія стравоходу, аномалія жовчно-кишкової протоки, вади міжшлуночкової перегородки, гіпопластична форма грудей і затримка ментального та моторного розвитку. Таким чином, застосування карбімазолу у вагітних і жінок репродуктивного віку можливе тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода.

Повідомлення про випадки порушення функції нирок, черепа, вроджених вад серцево-судинної системи, пупкової грижі, шлунково-кишкових вад розвитку, пупкові вади й атрезії дванадцятипалої кишки також надходили. Таким чином, карбімазол слід призначати у період вагітності тільки тоді, коли пропілтіоурацил не підходить. Якщо карбімазол необхідно застосовувати у період вагітності, дозу препарату слід відкоригувати залежно від клінічного стіну пацієнтки. Можна застосовувати низькі дози і припинити лікування на 3–4 тиж раніше терміну, щоб знизити ризик неонатальних ускладнень. Припиняти лікування у період вагітності не можна, оскільки дуже мала кількість тироксину проникає через плаценту в останній триместр.

Забороняється додаткове лікування гормонами щитовидної залози (не застосовується схема блокування-заміщення, оскільки незначна кількість тироксину здатна проходити через плаценту в останній триместр вагітності).

Застосування карбімазолу у період вагітності обов’язково потребує пильного нагляду за станом жінки, плода або новонародженого.

При терапії із застосуванням карбімазолу можна продовжувати годування грудьми, проте дозволяється прийом лише в низьких дозах (до 10 мг/добу) без додаткового прийому гормонів щитовидної залози. При цьому необхідно контролювати функцію щитовидної залози дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Вплив на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами невідомий.

Діти. Немає достатнього досвіду застосування карбімазолу у дітей, тому препарат не призначають цій віковій категорії пацієнтів.