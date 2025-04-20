Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 181 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
423,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
206,40
Економія при броні: -34,28 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
423,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
394,00
Економія при броні: -42,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
394,00
Економія при броні: -39,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
410,00
Економія при броні: -26,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
425,18
Економія при броні: -14,36 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
408,70
Економія при броні: -64,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
423,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
435,42
Економія при броні: -50,59 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
423,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
207,16
Економія при броні: -27,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
426,00
Економія при броні: -81,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
423,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
394,00
Економія при броні: -39,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
434,62
Економія при броні: -15,83 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
423,60 грн