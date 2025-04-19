Львів (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
211,90
Економія при броні: -33,36 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
196,85
Економія при броні: -9,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
429,18
Економія при броні: -62,22 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
0.8 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
422,58
Економія при броні: -64,64 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
420,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
406,30
Економія при броні: -31,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
423,59
Економія при броні: -78,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma