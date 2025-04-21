Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
440,58
Економія при броні: -54,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
423,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
423,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
423,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
415,47
Економія при броні: -66,72 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
423,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
423,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
389,60
Економія при броні: -1,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
422,00
Економія при броні: -33,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
412,29
Економія при броні: -32,38 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
426,64
Економія при броні: -81,20 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
419,29
Економія при броні: -73,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
393,80
Економія при броні: -5,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
423,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
204,20
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
418,78
Економія при броні: -80,47 грн