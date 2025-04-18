Харків (адресу не вказано)
Доступно в 232 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
417,19
Економія при броні: -59,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
416,61
Економія при броні: -64,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
196,90
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
420,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
423,24
Економія при броні: -60,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
409,73
Економія при броні: -63,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
210,26
Економія при броні: -36,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Еспа-Карб® таблетки 10 мг блістер №50
esparma