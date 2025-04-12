Фармакодинаміка.

Препарат має анаболічну та антикатаболічну властивості. Прискорює процеси регенерації, загоєння ран, стимулює клітинні і гуморальні ланки імунітету, проявляє протизапальну дію. Специфічною властивістю препарату є стимулювальний вплив на еритро- і особливо на лейкопоез.

Фармакокінетика.

При введенні супозиторія у пряму кишку препарат добре і майже повністю всмоктується через слизову і виявляється у крові через 20–30 хвилин. Максимальна концентрація у крові досягається через 1–2 години. Виводиться з організму переважно нирками у вигляді метаболітів і кон'югатів і частково з калом у незміненому вигляді.