Метилурацил-Фармекс (Methyluracil-Pharmex)
Метилурацил-Фармекс інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: methyluracilum;
1 супозиторій містить метилурацилу — 500 мг;
допоміжна речовина: твердий жир.
Лікарська форма
Супозиторії ректальні.
Основні фізико-хімічні властивості: гладкі супозиторії білого або майже білого кольору однорідної консистенції. Допускається наявність воронкоподібного поглиблення і повітряного стрижня.
Фармакотерапевтична група
Нестероїдний анаболічний засіб. Код АТХ А14В.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Препарат має анаболічну та антикатаболічну властивості. Прискорює процеси регенерації, загоєння ран, стимулює клітинні і гуморальні ланки імунітету, проявляє протизапальну дію. Специфічною властивістю препарату є стимулювальний вплив на еритро- і особливо на лейкопоез.
Фармакокінетика.
При введенні супозиторія у пряму кишку препарат добре і майже повністю всмоктується через слизову і виявляється у крові через 20–30 хвилин. Максимальна концентрація у крові досягається через 1–2 години. Виводиться з організму переважно нирками у вигляді метаболітів і кон'югатів і частково з калом у незміненому вигляді.
Показання
Метилурацил застосовувати при запально-виразкових процесах нижніх відділів товстого кишечнику (ерозивно-виразкові коліти, проктити, сигмоїдити, тріщини заднього проходу).
Протипоказання
Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату. При гострих та хронічних лейкемічних формах лейкозу (особливо мієлоїдних), лімфагрануломатозі, злоякісних захворюваннях кісткового мозку.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Метилурацил посилює дію строфантину, підвищує дію антибіотиків та сульфаніламідних препаратів.
Особливості застосування
Препарат доцільно призначати при легких формах лейкопенії. При захворюванні середнього ступеня тяжкості препарат приймати тільки після відновлення порушеної регенерації клітин крові. При тяжких формах ураження кровотворення метилурацил не призначати.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Препарат не застосовувати у період вагітності та/або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Поки не буде з'ясована індивідуальна реакція пацієнта на препарат, слід утримуватись від керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами, враховуючи, що під час лікування метилурацилом можливі такі побічні реакції з боку нервової системи як запаморочення.
Спосіб застосування та дози
Перед застосуванням супозиторій слід вийняти з блістера.
Препарат призначений для ректального застосування. Дорослим і дітям з 14 років: по 1 супозиторію 1–4 рази на добу. Курс лікування — від 7 днів до 4 місяців залежно від характеру захворювання.
Діти
Препарат не застосовувати для лікування дітей до 14 років.
Передозування
Передозування та токсичні ефекти при застосуванні препарату не виявлені.
Побічні реакції
З боку нервової системи: головний біль, запаморочення.
З боку шкіри і підшкірної клітковини: алергічні реакції, у тому числі гіперемія, свербіж, висипання на шкірі, кропив'янка.
Зміни у місці введення: при введенні супозиторія в пряму кишку інколи відчувається короткочасне печіння, свербіж.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 5 супозиторіїв у стрипі, по 2 стрипи у пачці з картону.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 08301, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, буд. 100.
Про всі випадки побічних реакцій необхідно інформувати виробника:
ТОВ «Фармекс Груп», Україна, 08301, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, буд.100, тел.: +38(044)391–19–19, факс: +38(044)391–19–18 або через форму на сайті: http://www.pharmex.com.ua/farmakonadzor