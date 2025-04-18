Метилурацил-Фармекс (Methyluracil-Pharmex)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Одеса
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.1 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
7.7 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 15
10.0 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
11.4 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
20.1 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
109.4 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 312
110.3 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
111.6 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
112.0 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
113.6 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
114.0 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
114.4 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 47
114.7 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
114.7 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
115.2 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
115.4 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
118.7 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я