Київ
АНАБОЛІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
A14B

НЕСТЕРОЇДНІ АНАБОЛІЧНІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A14АНАБОЛІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
A14BНЕСТЕРОЇДНІ АНАБОЛІЧНІ ЗАСОБИ
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Метилурацил
Метилурацил
Таблетки 0,5 г стрип №10
Монфарм
від 100,77 грн
в 803 аптеках
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Метилурацил
Метилурацил
Супозиторії ректальні 0,5 г блістер в пачці №10
Лекхім-Харків
від 78,55 грн
в 764 аптеках
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Метилурацил
Метилурацил
Супозиторії ректальні 0,5 г стрип №10
Монфарм
від 32,10 грн
в 525 аптеках
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Калію оротат
Калію оротат
Таблетки 500 мг блістер №10
Борщагівський ХФЗ
від 28,01 грн
в 417 аптеках
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Калію оротат
Калію оротат
Таблетки 500 мг блістер №10
Лубнифарм
від 34,96 грн
в 319 аптеках
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Метилурацил-Фармекс
Метилурацил-Фармекс
Супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
від 26,00 грн
в 83 аптеках
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Метилурацил
Метилурацил
Таблетки 0,5 г стрип в пачці №20
Монфарм
від 211,67 грн
в 46 аптеках
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Метилурацил
Метилурацил
Таблетки 0,5 г стрип в пачці №100
Монфарм
від 1089,60 грн
в 1 аптеці
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