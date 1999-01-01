Київ
АНАБОЛІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
A14B
НЕСТЕРОЇДНІ АНАБОЛІЧНІ ЗАСОБИ
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A14
АНАБОЛІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
A14B
НЕСТЕРОЇДНІ АНАБОЛІЧНІ ЗАСОБИ
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Метилурацил
Таблетки 0,5 г стрип №10
Монфарм
від
100,77
грн
в 803 аптеках
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Метилурацил
Супозиторії ректальні 0,5 г блістер в пачці №10
Лекхім-Харків
від
78,55
грн
в 764 аптеках
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Метилурацил
Супозиторії ректальні 0,5 г стрип №10
Монфарм
від
32,10
грн
в 525 аптеках
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Калію оротат
Таблетки 500 мг блістер №10
Борщагівський ХФЗ
від
28,01
грн
в 417 аптеках
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Калію оротат
Таблетки 500 мг блістер №10
Лубнифарм
від
34,96
грн
в 319 аптеках
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Метилурацил-Фармекс
Супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
від
26,00
грн
в 83 аптеках
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Метилурацил
Таблетки 0,5 г стрип в пачці №20
Монфарм
від
211,67
грн
в 46 аптеках
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Метилурацил
Таблетки 0,5 г стрип в пачці №100
Монфарм
від
1089,60
грн
в 1 аптеці
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Форма випуску
суп. ректал.
табл.
Дозування
0.5 г
500 мг
Пакування
блістер
стрип
Кількість штук в упаковці
10
20
100
Виробник
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
Лубнифарм
Монфарм
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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