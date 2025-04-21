Метилурацил-Фармекс (Methyluracil-Pharmex)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
6.8 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Техмедсервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Зерова Миколи, 29
1.2 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
58.7 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
71.6 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
73.8 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Миру, 41
77.4 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
42,40
Економія при броні: -9,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Віньківці, вул. Патріотів України, 13/2
94.5 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
42,40
Економія при броні: -9,10 грн
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Київська, 5-А
101.2 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
111.4 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73
111.4 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
42,30
Економія при броні: -9,00 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
111.4 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 52
111.9 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 103
112.1 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 98
112.2 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
42,40
Економія при броні: -9,10 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Хмельницький, вул. Тернопільська, 34-А
113.8 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 16
114.2 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, пл. Перемоги, 10
114.2 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Житомир, вул. Київська, 62
114.4 км
Метилурацил-Фармекс супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Корпорація Здоров'я